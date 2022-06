Gruzija: Atstājot valsti ārpus Eiropas valstu saimes, tās nākotne var būt apdraudēta

Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili, vēršoties pie Vācijas prezidenta Franka Valtera Šteinmeiera, sacīja: "No savas vēstures Vācija zina, ka sienas nedrīkst atdalīt eiropiešus vienu no otra. Mēs šodien paļaujamies uz jums kā vienu no Gruzijas vecākajiem partneriem un draugiem, lai palīdzētu Gruzijai tās Eiropas ceļā un tās ļoti izšķirošajā brīdī."