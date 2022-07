CSP: Gandrīz trešdaļa no adoptējamajiem bērniem nevēlas tikt adoptēta

No tiem bērniem, kas nebija piekrituši adopcijai vispār, 248 bija vecumā no 13 līdz 17 gadiem, bet 143 - vecumā no četriem līdz 12 gadiem. Savukārt starp tiem bērniem, kas nevēlējušies doties uz ārzemēm, 18 bija vecumā no 13 līdz 17 gadiem un astoņi - četrus līdz 12 gadus veci.

No bērniem, kas nebija piekrituši adopcijai vispār, visvairāk bija zēnu un meiteņu vecumā no 13 līdz 17 gadiem, attiecīgi 139 un 109. Vēl 84 zēni un 59 meitenes bija vecumā no četriem līdz 12 gadiem.

Tāpat arī no tiem bērniem, kas nepiekrituši adopcijai uz ārvalstīm, visvairāk bija zēnu un meiteņu vecumā no 13 līdz 17 gadiem, attiecīgi 13 un pieci. Vēl pieci zēni un trīs meitenes bija četrus līdz 12 gadus veci.

Dati liecina, ka no adoptējamiem bērniem visvairāk jeb 557 bērnu bijuši vecumā no četriem līdz 12 gadiem, 479 - vecumā no 13 līdz 17 gadiem, bet 43 - līdz trīs gadu vecumam.

Sadalījumā pa dzimumiem visvairāk adoptējamo bērnu bija vīriešu dzimtas pārstāvji jeb 636, bet nedaudz mazāk sieviešu - 443. 300 zēnu bija vecumā no četriem līdz 12 gadiem, 282 - vecumā no 13 līdz 17 gadiem un 24 - vecumā līdz trim gadiem.