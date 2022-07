VIDEO ⟩ Brasas tilta slēgšana: iedzīvotājiem ar neērtībām jārēķinās vismaz līdz 2023. gada sākumam

Rīgas iedzīvotāji jau pieraduši, ka Brasas tilts vairākus gadus ir slēgts privātajam autotransportam, tā vietā sliežu šķērsošanai jāizmanto tepat blakus izbūvētā dzelzceļa pārbrauktuve. Tomēr no pirmdienas, 18. jūlija, izmaiņas skars arī sabiedriskā transporta pasažierus – tiek pārtraukta 11. tramvaja kustība pār tiltu.

11. tramvaja vietā iedzīvotājiem, kuri ikdienā ar to pārvietojas, tagad jākāpj 11T autobusā. Tas ceļu no Stacijas laukuma Rīgas centrā līdz Ezermalas ielai Mežaparkā mēro teju pa to pašu maršrutu kā iepriekš tramvajs.