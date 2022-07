"Es vēlējos būt labāka par savu māsu." Dramatisks stāsts par dvīņumāsu sāncensību, kas pārvērtās ēšanas traucējumos

Pagāja neilgs laiks, līdz māsa to pamanīja, un tā sākās viņu savstarpējā sāncensība. Dvīnes ēda vienādas brokastis, pusdienas un vakariņas. Viņas pat neapmeklēja restorānu vai kafejnīcu, jo tas mainītu viņu ikdienas ēšanas rutīnu. Brokastīs viņas izēda tasi auzu pārslu, pusdienās tunča konservus un vakariņās - grilētu vistu ar brokoļiem un rīsiem.

Keisija stāsta, ka katras maltītes sākumā abas māsas nosvēra produktus, lai pārliecinātos, ka ēd vienu un to pašu daudzumu. Meitenes ēdienu arī košļāja noteiktu reižu skaitu, lai pārliecinātos, ka ēdiens abām organismā pārstrādāsies vienādi.

Tas pats attiecās arī uz vingrošanu. Dvīnes veica noteiktu vingrinājumu daudzumu, kas parasti sastāvēja no piecu līdz astoņu kilometru skrējiena. Ja māsa veiktu papildu vingrinājumus, tad Keisija "sajuktu prātā". Brīžam viņa prasīja, lai māsa nokāpj no trenažiera, lai viņa uzreiz varētu noskriet to pašu distanci.