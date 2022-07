Pieaug mirušo virsnieku skaits: kas zināms par Krievijas zaudējumiem Ukrainā līdz šim

Pēdējo trīs mēnešu laikā virsnieku īpatsvars no kopējā bojāgājušo skaita ir pakāpeniski samazinājies no 20% (martā un aprīlī) līdz 17% jūnijā un jūlijā.

Vismaz pieci no bojāgājušajiem pilotiem bija vecāki par 50 gadiem. Ir zināms, ka dažiem no viņiem jau pirms daudziem gadiem vajadzēja doties pensijā. Šo pilotu dalība kaujas misijās var liecināt par kvalificētu un motivētu jauno pilotu trūkumu, ziņo BBC.

"Līderu" reģioni pēc upuru skaita

Dagestāna (245 cilvēki), Burjatija (224) un Krasnodara (170) joprojām ir līderes pēc upuru skaita Krievijas reģionos. Salīdzinājumam - no Maskavas ir zināmi tikai 11 mirušie, lai gan Krievijas galvaspilsētas iedzīvotāji veido gandrīz 9% no Krievijas iedzīvotājiem.

Ne par visiem Ukrainā nogalinātajiem Krievijas karavīriem tiek ziņots publiski, tāpēc BBC turpina pētīt, kas notiek dažādās Krievijas kapsētās. Karavīru kapi, kuru nāve nekur nav pieminēta, ir katrā no tiem, kurus BBC ir pētījuši. To īpatsvars parasti ir no 30 līdz 100 procentiem atkarībā no kapsētas.