Lietuva atsāk preču tranzītu pa dzelzceļu uz Kaļiņingradu

Sankcijām pakļautu militāru un divējāda izmantojuma preču un tehnoloģiju tranzīts joprojām ir pilnībā aizliegts jebkurā gadījumā neatkarīgi no transporta veida.

13.jūlijā EK nāca klajā ar atjauninātajām vadlīnijām, kas ļauj Krievijai no un uz Kaļiņingradu pārvadāt preces, uz kurām attiecas sankcijas, caur Lietuvu tikai pa dzelzceļu un tikai eksklāva vajadzībām.

LTG norāda, ka pērn tranzītā caur Lietuvu uz un no Kaļiņingradas nosūtījusi aptuveni 11,5 miljonus tonnu kravu, tajā skaitā gandrīz divus miljonus tonnu no eksklāva uz kontinentālo Krieviju. Apmēram 1,3 miljoni tonnu no tiem bija pārtikas rūpniecības produkti, bet cita veida preces pārvadātas nelielos apjomos.