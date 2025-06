Bijušais darbinieks ceļ trauksmi par nelikumīgām virstundām šoferiem "Rīgas Satiksmē"

Uzņēmums pagājušajā gadā vadītāju trūkuma dēļ samazināja reisu skaitu. Līgumā ar domi noteikts, ka reisu izpilde nedrīkst būt zemāka par 98%, citādi var tikt piemērots sods. Rīgas Satiksme saņem dotācijas no pašvaldības, to apjoms pēdējos gados pieaudzis. Kopš 2020.gada pašvaldība uzņēmumam piešķīrusi gandrīz 800 miljonus. Par trauksmes cēlēja ziņojumu dome uzzināja no Nekā personīga.