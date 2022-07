Lavrovs paziņo, ka Krievija esot gatava sarunām ar Ukrainu

Krievija arī atzīmēja, ka it kā esot gatava sarunām ar Kijevu. "Mums nav nekādu aizspriedumu par sarunu atsākšanu par plašāku jautājumu loku, taču tas nav atkarīgs no mums. Jo Ukrainas varas iestādes, sākot no prezidenta un beidzot ar neskaitāmiem padomniekiem, nemitīgi saka, ka sarunu nebūs, kamēr Ukraina neuzvarēs," sacīja Lavrovs.