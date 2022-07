VIDEO ⟩ Policija aiztur meklēšanā izsludinātu par narkotiku apriti notiesātu vīrieti

Minētais vīrietis bija ilgstoši izvairījies no piespriestā cietumsoda par heroīna neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizēšanas nolūkā, kā arī realizēšanu. Turklāt pirms aizturēšanas viņš pārvietojās ar automašīnu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un, iespējams, narkotiku ietekmē. Šobrīd vīrietis ir nogādāts Rīgas Centrālcietumā.

Aizturēšana noritēja bez starpgadījumiem, taču tika konstatēts, ka persona vada transportlīdzekli bez derīgas autovadītāja apliecības. Ņemot vērā, ka bija aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē, viņš tika nogādāts uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu, taču viņš no ekspertīzes atteicās.

Līdz ar to Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.1 panta pirmās daļas – par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.