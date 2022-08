"33 gadu laikā neko tādu neesmu pieredzējis." "Alpine" boss "bez sāls apēd" jauno austrāliešu F-1 talantu Piastri

"Es no Oskara gaidīju lielāku lojalitāti. F-1 sāku strādāt 1989. gadā, un 33 gadu laikā neko tādu neesmu pieredzējis. Šeit nav runa par F-1, bet gan par cilvēciskām īpašībām. Viņš parakstīja dokumentu, apstiprinot, ka darīs kaut kaut ko atšķirīgu no pieņemtā lēmuma. Es tiku audzināts tā - ja tu man palūdz, lai palīdzu tev šodien, un tu palīdzēsi man rīt, es nekad neatkāptos no sava vārda. Nekad," sašutumu pauda "Alpine" boss.