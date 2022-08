"Profesionāls dzīves postītājs". Ko pastrādājis nīstākais cilvēks internetā?

Pētījumi liecina, ka 90% gadījumu par atriebības pornogrāfijas upuriem kļūst sievietes un meitenes. Turklāt ne vienmēr to pastrādā bijušie vai esošie partneri. Mēdz būt arī gadījumi, kad šāda informācija tiek izplatīta, piemēram, lai panāktu kolēģa atlaišanu no darba.

Hanters Mūrs pirms 12 gadiem izveidoja atriebības pornogrāfijas tīmekļa vietni "Is Anyone Up?" ("Vai kāds ir nomodā?"), kas ļāva lietotājiem internetā publicēt seksuāla un atklāta rakstura cilvēku fotogrāfijas bez viņu piekrišanas, bieži vien kopā ar personas datiem, piemēram, vārdu, adresi, sociālo tīklu profiliem. Dabūt bildes ārā no mājaslapas bija praktiski neiespējami, jo Mūrs atteicās to darīt.