"Mēs esam pateicīgi Latvijai." Ukraiņu rokgrupas "Okean Elzy" līderis uzrunā Latvijas iedzīvotājus

Nākamajā svētdienā, 2022. gada 21. augustā Arēnā Rīga tūres "Help for Ukraine" ietvaros uzstāsies populārā ukraiņu rokgrupa "Okean Elzy". Visa peļņa no koncerta biļešu tirdzniecības un mākslinieku honorārs tiks ziedots, lai palīdzētu Ukrainas bērniem, kuri cietuši karā, kā arī medicīnas iestādēm, kuras sniedz medicīnisko palīdzību ikvienam karā cietušajam, Ukrainas aizstāvjiem.