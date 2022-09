Šaha lielmeistars Kasparovs un uzņēmējs Hodorkovskis izsakās pret ES vīzu neizsniegšanu Krievijas pilsoņiem

"Totāla atteikšanās no sadarbības ar kaut kādām Krievijas emigrācijas grupām ir nepareiza, jo arī tas ir svarīgs faktors, kā ietekmēt Rietumu sabiedrību. (..) Piemēram, liels jautājums ir par to, kad pāriet no Krievijas aktīvu iesaldēšanas pie konfiskācijas. Te, es domāju, krievu emigrantu balss arī palīdzētu Rietumu politiķiem šķērsot šo robežu," sacīja Kremļa kritiķis.