Ukrainas spēki ir panākuši tik ievērojamu progresu, ka izsaukuši daudz reālistiskākus komentārus pat no tiem mikroblogeriem, kas līdz šim atbalstīja Kremļa optimistisko retoriku, norāda ISW analītiķi.

Par zināmu paniku Krievijas armijas rindās liecina arī pētnieciskās žurnālistikas grupas "Bellingcat" eksperta Hristo Grozeva publicētais fragments no pārtvertajiem Krievijas militārajiem kanāliem, kurā atzīts, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir nenoliedzamas priekšrocības moderno ieroču ziņā.

Krievijas propagandisti, ziņojot par Ukrainas bruņoto spēku neveiksmēm, kurām vairumā gadījumu nav gūti neatkarīgi apstiprinājumi, vispār nepiemin savas valsts zaudējumus. Nevienā no raidījumiem netika apspriests, piemēram, tas, ka Ukrainas armija trijās dienās - no 31. augusta līdz 2. septembrim - ar diviem kaujas droniem "Bayraktar" iznīcinājusi Krievijas armijas kara tehniku 26,5 miljonu dolāru vērtībā.

Tā vietā dažādi Krievijas militārie eksperti turpina slavēt savas valsts ieroču tehnisko pārākumu, neraugoties uz to, ka laikraksts "New York Times" vēsta, ka rietumu analītiķi ir ārkārtīgi pārsteigti par to, ka Krievija plaši izreklamētajam augstas precizitātes bruņojumam izmanto 2000. gadu sākumā ražotas detaļas, kas padara šos ieročus daudz neprecīzākus.