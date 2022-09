RD atļauj deviņu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu atvēršanu esošajās spēļu zālēs

Kompānijas apgrozījuma samazinājums vadības ziņojumā skaidrots ar to, ka Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas pērn bija slēgtas no 1.janvāra līdz 14.jūnijam, un no 21.oktobra līdz 31.decembrim, proti, kopumā 237 dienas. Tāpat laika periodā no 14.jūnija līdz 20.oktobrim klātienes azartspēļu organizēšanas vietas darbojās, ievērojot stingrus epidemioloģiskos ierobežojumus.