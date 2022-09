Saeimas vairākums otrajā lasījumā atbalsta pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) pauda, ka starptautiskajos dokumentos aizvien vairāk atsakās no dzimtās valodas jēdziena lietošanas. Viņa piekrita Jansona teiktajam, minot, ka ir ģimenes, kurās bērna pirmie dzīves gadi paiet vidē, kurā katrs no vecākiem ar bērnu runā citā valodā. Raugoties no mūsdienu teoriju viedokļa, svarīgāka ir identificēšanās ar savu etnisko grupu, norādīja ministre. Tieši šī apsvēruma dēļ arī tiek lietots termins "etniskā mantojuma valoda", skaidroja Muižniece.