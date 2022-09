VIDEO ⟩ Cits zārks, svešs uzvalks. Vīra apbedīšanu pavada viena nebūšana pēc otras

SIA "Atvadas" gan nenoliedz faktu, ka zārka auduma krāsojumā patiešām pieļauta kļūda. Tieši tāpēc uzņēmums piedāvājis atraitnei atmaksāt naudu par zārku. Runājot par nelaiķa apģērbu, firmas saimnieks apgalvo, ka mirušais ietērpts drēbēs, ko apbedīšanas kompānijai nodevusi atraitne. Lai to pierādītu un arī aizstāvētu SIA "Atvadas" reputāciju, apbedīšanas firma piedāvājusi uzrakt kapu.

"Mūsu mērķis ir viens, lai cilvēki, kuri saskarsies ar bērēm, pārbaudītu visu no galvas līdz kājām, kā mirušais guļ zārkā, kā apģērbts zemāk," stāsta cietusī. "Kapsētas un bēres – tas ir viens liels bizness. Un cilvēki to zina. Tomēr bēdu brīdī citus nevajag pataisīt par idiotiem. To nudien nevajag. Lūk, viss!"