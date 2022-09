Uz Saeimu kandidē arī apsūdzētie. Kuros sarakstos viņu ir visvairāk?

Pirms gada Jēkabpils novada domē Kraps tika ievēlēts no "Latvijas attīstībai", bet šovasar partiju pameta un iestājās pie Šlesera, kur viņam par apsūdzību neko nejautāja, stāsta pats kandidāts: "Es domāju, ka par manu lietu partijas vadība bija lietas kursā arī līdz mēs runājām par sadarbību šajā partijā. Tā kā atsevišķi speciāli mēs šo jautājumu noteikti nebijām izrunājuši. Un tā kā man, kā jūs zināt, pilnīgi visi liegumi tika atcelti šī gada sākumā - jelkādi liegumi, gan tikties, gan izbraukt no valsts, gan ieņemt jelkādu amatu... Līdz ar to es neuzskatu sev par šķērsli startēt vēlēšanās."