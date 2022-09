Ja Krievija anektēs okupētās teritorijas Ukrainā, tas nozīmēs jebkādu sarunu izbeigšanu, uzsver Zelenskis

Viņš sacīja, ka ir tikai viens ceļš, kā novērst šādas Krievijas darbības: izslēgt to no visām starptautiskajām organizācijām vai apturēt tās dalību, it īpaši atņemt Krievijai ANO Drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts ar veto tiesībām statusu; pastiprināt sankcijas pret Maskavu visās jomās; sniegt Ukrainai visu nepieciešamo finansiālo un militāro atbalstu, kā arī juridiski saistošas drošības garantijas.

"Es gribu, lai visi to saprastu. Šo pseidoreferendumu atzīšana par normāliem no Krievijas puses, tā sauktā "Krimas scenārija" realizēšana un kārtējais Ukrainas teritorijas aneksijas mēģinājums nozīmēs to, ka ar šo Krievijas prezidentu nav par ko runāt. Aneksija ir tāds solis, kas nostāda viņu vienu pret visu cilvēci. Tieši šāds skaidrs signāls tagad ir vajadzīgs no katras pasaules valsts," rezumēja Zelenskis.