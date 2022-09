Eksperts: Putins nevar uzspiest vienu pogu, lai sāktu apokalipsi

"Vēl viena iespēja ir izmantot konvencionālos līdzekļus, lai dažu dienu laikā pilnībā iznīcinātu visus okupācijas spēkus Ukrainas teritorijā, tostarp Krimā. Šī informācija ir piegādāta, un Kremlis par to zina.

Ja Amerikas Savienotās Valstis pa speciālu kodoltelefonu netiek informētas par to, ka kodolierocis tiek izvests no noliktavas vai transportēts uz ražotni, tas tiek uzskatīts par potenciālu kodoluzbrukuma draudu ASV vai tās sabiedrotajiem, turpina Kočetkovs. To konstatē satelīti un gaisa izlūkošanas lidmašīnas, jo kodolgalviņas "mazliet, tomēr izraisa troksni".