LTV: "Apvienotais saraksts" prasīs pārvērtēt ostu reformu un Skultes termināļa projektu

No satiksmes ministra Tāļa Linkaita (K) teiktā raidījumam "De Facto" izriet, ka viņš ar lēmuma virzīšanu valdībā nesteigsies. "Mēs sagatavosim visus nepieciešamos lēmumu projektus, lai jaunā valdība to var pieņemt."

Likums noteic, ka ostu pārvaldes jālikvidē līdz gada beigām, tomēr Linkaits atzīst, ka, visticamāk, paspēt to vairs nevar. Viņš vaino Zaļo un zemnieku savienību pavasarī uzsākto parakstu vākšanu, kas aizkavēja likuma spēkā stāšanos par diviem mēnešiem un nodokļu maksātājiem izmaksāja 800 000 eiro. Starp parakstītājiem bija no "AS ievēlētie Didzis Šmits (AS), Raimonds Bergmanis (AS), Kučinskis un Edgars Tavars (AS).