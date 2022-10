"Progresīvie" valdībā varētu nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu, pauž vides eksperte

Vienlaikus viņa atzina, ka tas, cik veiksmīgi darbotos jaunā ministrija, būtu atkarīgs no patiesajiem tās izveidošanas motīviem, darba plāna un līderības. "Vai tur vienkārši jāatrod vieta "Progresīvajiem", vai arī tiešām potenciālais valdības vadītājs ir atradis iespēju, kā visu zaļā kursa tematiku un problemātiku akcentēt un prioritizēt? Tad, ja šis ir skaidrs signāls no viņa [valdības vadītāja], ka šis jautājums ir aktuāls un vienlīdz prioritārs citiem, tad jā, to mēs varam vērtēt pozitīvi," ieceri veidot jaunu ministriju komentēja Vitajevska-Baltvilka.

Viņa gan atgādināja, ka visi vides un klimata mērķi ir horizontāli - nav tā, ka ar vienas ministrijas izveidošanu visas problēmas tiks atrisinātas, jo ir jāiesaistās visām nozarēm.

Kā ziņots, pēc 14. Saeimas vēlēšanām neoficiālās koalīcijas veidošanas sarunas iestrēgušas jautājumā par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas. Ar "Progresīvajiem" koalīcijai būtu 64 balsis Saeimā, bet bez - 54.