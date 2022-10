Seriāls "Karmas latvieši". Kas ir sarkanie karogi, kas brīdina par maldināšanu?

Viens no sarkanajiem karogiem – sajūta, ka savus lēmumus tu vairs nepieņem pats. Ļoti svarīgi neuzķerties psiholoģiskiem trikiem, kad cilvēkam iebaro lēmumu, sakot, ka viņam pašam jāpieņem lēmums, bet... Pirms tam stāstīts, cik vakcīnas ir neizpētītas, vai ka tomēr nav jāpaliek kopā ar šo vīrieti, vai to, kā gāja kādam, kurš neizņēma bērnu no "sistēmas skolas" un tamlīdzīgi.