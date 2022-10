Raidījums: Cik partijas veidos koalīciju? Par tās modeli piekāpties negrib ne Kariņš, ne AS un NA

Kariņš piedalījās arī sanāksmē, kurā sapulcējās JV topošā frakcija, kas ar 26 deputātiem būs lielākā 14. Saeimā. Arī Saeimas jaunpienācēji no reģioniem Kariņa autoritāti koalīcijas veidošanā neapšauba – cik partijas premjers gribēs valdībā, tik viņi arī atbalstīšot.

"Šeit nav bijis domstarpību. Mēs tiešām negribētu vairāk fokusēties uz šo "cik?", bet "kā?" – kā veidot šo valdību, lai tiešām tā būtu īsta un ilglaicīga valdība," teic no Latgales ievēlētā 14. Saeimas deputāte Anna Rancāne (JV).

Arī no Zemgales apgabala ievēlētais Mārtiņš Daģis uzsver: "JV ir tātad izveidota darba grupa, kas nodarbojas tieši ar sarunu vešanu, un es kā jaunais deputāts atbalstīšu politisko spēku, no kura es esmu ievēlēts, un uzticēšos darba grupai, kas vada."

Savukārt Vidzemes pārstāve Aija Zariņa-Stūre (JV) teic: "Par to ir runāts un par to, man liekas, katrs domā tad, kad klausās ziņas televīzijā. Bet es uzticos savai partijai, tāpēc es arī tur esmu, un es uzticos tiem cilvēkiem, kuri ved šīs sarunas, tāpēc man nav pamata apšaubīt to, ko viņi dara un domā, un virza tālāk. Jo es esmu pārliecināta, ka viņi izdarīs tā, kā labāk Latvijai."