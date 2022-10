VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Krieviju apdraudot gan Baltijas valstis, gan Somija

Līdztekus Kremļa ideologi un angažētie eksperti pauda viedokli, ka Ukraina, protams, ASV vadībā gatavo dažādas provokācijas, sākot no iespējamās "netīrās bumbas" izmantošanas līdz Kahovkas dambja spridzināšanai, līdz ar to Krievijai jābūt izstrādātai stratēģijai, kā uz šādām rīcībām atbildēt. Šādi izteikumi, kas bieži tiek atkārtoti, liek bažīties, vai agresorvalsts negatavojas kādiem nežēlīgiem uzbrukumiem, pasludinot tos par "preventīvu rīcību" iespējamām ukraiņu provokācijām. Tāpat visu aizvadīto nedēļu propagandisti nemitējās stāstīt, cik atbildīgi un humāni izturas Krievija, "evakuējot" jeb, citiem vārdiem sakot, deportējot civiliedzīvotājus no Hersonas apgabala.