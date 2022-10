"Saskaņa" skaidro, kāpēc partijas rindās izlēma piesaistīt Briedi

"Briedis ilgi draudzējās ar mūsu deputātiem no [Rīgas] pašvaldības. Viņš ir personīgs draugs, un tajā momentā, kad viņš sāka interesēties par politiku un plānoja pabeigt savu sporta karjeru... saprotu, ka tad bija tas moments, kad viņu uzaicināja un viņš piekrita. Viņš nebija partijas biedrs, mēs ielikām viņu sarakstā," skaidro Klementjevs.

Tāpat viņš uzskata, ka 14. Saeimā nav ievēlētas pretvalstiskas partijas. "Mums ir Valsts drošības dienests, kas to uzmana. Ja kādai partijai būtu finansējums no Krievijas vai kāds cilvēks, kas saistīts ar Krieviju, tad šīs partijas jau sen būtu noņemtas no trases," pauž politiķis.