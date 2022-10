Krievija vervē bijušos Afganistānas karavīrus karam Ukrainā, ziņo laikraksts

Viens no bijušajiem Afganistānas armijas elites vienības kapteiņiem "Foreign Policy" sacīja, ka viņš palīdzējis vairākiem bijušajiem kolēģiem sazināties ar vervētāju, kurš noorganizējis viņiem lidojumu uz Teherānu, kur atrodas viņa birojs. No turienes viņi tālāk lidojuši uz Krieviju.

Daudzi no viņiem ir spiesti slēpties no talibiem. Ne visi no viņiem ir gatavi karot Krievijas pusē, kuru uzskata par ienaidnieku, taču, kā stāsta žurnāla sarunu biedri, izmisīgā situācija, kurā viņi nonākuši, var piespiest vairākus tūkstošus cilvēku spert šādu soli.