Jaunā valdība un Rīgas attīstības plāns. Politiķi apspriežas partiju birojos, RD kabinetos un arī Daugavmalā

Uz to cer ārpus jaunās valdības koalīcijas palikušie "Progresīvie", kam ir lielākā no RD valdošajām frakcijām un kas iepriekš pārmeta aizejošajam ministram Artūram Tomam Plešam (A/P) plāna nobremzēšanu azartspēļu biznesa interesēs.

"Progresīvie" solījumu ar Rīgas attīstības plānu nekavēties ir saņēmuši no premjera Krišjāņa Kariņa (JV), savukārt ar bezpartejisko Rīgas mēru Mārtiņu Staķi par to runāja arī topošo valdību veidojošā Apvienotā saraksta (AS) pārstāvji, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".

Pagājušās piektdienas, 21. oktobra pievakarē "De Facto" netālu no LTV ēkas Zaķusalā novēroja divu politiķu tikšanos. Pirmais – Liepājas partijas līderis un bijušais Kurzemes pilsētas Liepājas mērs Uldis Sesks, kurš vairāku nedēļu garumā ir piedalījies jaunās valdības veidošanas sarunās kā AS pārstāvis – iznāca no LTV. Otrs viņu sagaidīja netālu no sava auto, kas bija nolikts tuvāk Daugavmalai.