"Man jau jumts aizbrauca. Esmu nogalinājis tik daudz civiliedzīvotāju." Žurnālisti publicē jaunus faktus par krievu zvērībām Bučā

Maijā laikraksts "The New York Times" publicēja daļu no "Associated Press" izmeklēšanā izmantotajiem materiāliem. Šajā rakstā tika citētas arī aculiecinieku liecības un videomateriāli, tostarp no novērošanas kamerām, kas, kā apgalvoja laikraksts, pierādīja, ka Krievijas desantnieki 4. martā pilsētā aizturēja un nogalināja vismaz astoņus vīriešus.