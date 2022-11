Ķīnas spiegam piespriež 20 gadus cietumā par aviācijas tehnoloģiju zagšanu no ASV un Francijas uzņēmumiem

Sjui Jaņdzjuņs bija apsūdzēts par to, ka viņam bijusi vadošā loma piecu gadu garumā īstenotā shēmā, ko atbalstījusi Ķīnas valdība, lai zagtu komerciāla rakstura noslēpumus no ASV kompānijas "GE Aviation", kas ir viens no pasaules vadošajiem lidmašīnu dzinēju ražotājiem, un no Francijas uzņēmuma "Safran Group", kas savukārt strādā kopā ar GE pie dzinēju izstrādes.