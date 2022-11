Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš atsāks darbu pēc divu gadu pārtraukuma

11. decembrī plkst. 10:30 interesenti un entuziasti aicināti piedalīties kopīgā Ziemassvētku vecīšu skrējienā un gājienā "Santa’s Fun Run and walk". Pasākuma sākums un noslēgums būs Doma laukumā, taču skrējiena maršruts vedīs pa vairākām lielākām un mazākām Vecrīgas ielām.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš pirmdienās darbosies no plkst. 11 līdz 21, piektdienās un sestdienās no plkst. 10 līdz 22, bet svētdienās no plkst. 10 līdz 20.