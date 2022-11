ASV atlaists žurnālists, kurš kļūdaini ziņoja par Krievijas raķetes nokrišanu Polijā

No darba ziņu aģentūrā "Associated Press" (AP) atlaists žurnālists Džeimss Laports, kurš otrdien, 15. novembrī, sniedza kļūdainu informāciju par raķetes nokrišanu Polijas teritorijā. Par atlaišanu vēsta ASV medijs "The Washington Post", atsaucoties uz avotu AP redakcijā.