VIDEO un AUDIO ⟩ Latvijas "bombardieris" Krollis stāsta par triumfu virslīgā, sadarbību ar Ivo Lakuču un Pasaules kausa kaislībām

"Valmiera FC" sastāvā šosezon bija vairāki spēlētāji no Senegālas, Japānas un Ukrainas, kā arī viens no līderiem Kamilo Mena ir no Kolumbijas. Krollis atzīst, ka bija ļoti interesanti daudz ko uzzināt par citu valstu kultūru un paradumiem.