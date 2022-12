Caur Latviju centās Krievijā nogādāt dārgu iekārtu, kas izmantojama ieroču rūpniecībai, vēsta raidījums

Kā nosūtītājs parādījās Igaunijas firma "BY Trade", savukārt kā saņēmējs - Krievijas uzņēmums "Neptun Co Ltd". Šī Krievijas firma nodarbojas ar tehnikas importu-eksportu un savā mājaslapā atzīmē, ka ir tirdzniecības pārstāvis Sanktpēterburgas "Zinātniskās ražošanas apvienībai Speciālie materiāli".