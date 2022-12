VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti klārē, ka Ukraina esot neizdevusies valsts un nedrīkstot pastāvēt

Tāpat propagandisti nenogurstoši atkārto vienu un to pašu mantru, kurai nav nekādu pierādījumu, proti, ka ukraiņu karavīri ir noguruši, to kaujas spējas ir zemas un neesot nekādas cīnīties gribas. Tas esot pilnīgi pretēji Krievijas armijai, kur mobilizētie esot pilni kaujas spara, labi apmācīti un ekipēti. To, ka tā ir vēlamā uzdošana par esošo un sabiedrības mānīšana, liecina ISW analītiķu teiktais: "Krievijas militārpersonas turpina cīnīties ar mobilizētajiem karavīriem, kuri atsakās karot. Neatkarīgs Krievijas medijs intervēja mobilizētu karavīru, kuru Krievijas spēki turēja pagrabā kopā ar citiem krievu karavīriem, kuri atteicās karot Doneckas apgabalā. Medijs vēstīja, ka pagrabā palikuši vismaz 12 krievu karavīri. Intervētais pieprasīja, lai Krievijas varas iestādes atbrīvo pārējos karavīrus un sauc pie atbildības komandierus, kas viņus turēja ieslodzītus. ISW jau iepriekš ziņoja par līdzīgiem neoficiāliem aizturēšanas centriem frontes līnijās, kuros atradās simtiem citu krievu karavīru, kas nevēlējās karot."