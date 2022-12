Saulkrastos gar jūru izbūvēta jauna pastaigu taka un izveidots vides objekts

Šonedēļ pie vides objekta "Saulrieta vērotājs" notika atklāšanas pasākums diviem Saulkrastu novada pašvaldības īstenotiem projektiem - "Vides objekts - Saulrieta vērotājs" un "Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai".

Projekta mērķis bija izveidot vides objektu "Saulrieta vērotājs", kas kļūtu par iecienītu brīvā laika pavadīšanas un tūrisma apskates objektu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Vides objekts atrodas Saulrieta pastaigu takas posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai. Projekta kopējās izmaksas ir 4997 eiro, no tā Eiropas Savienības ( ES ) publiskais finansējums 4497 eiro. Projektu līdzfinansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar Lauku atbalsta dienesta un biedrības "Jūras Zeme" atbalstu.

Projektā "Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai" pabeigts jauns pastaigu takas posms Saulrieta takai no Bērzu ielas līdz Selgas ielai, kas ir kā papildinājums jau esošajai pastaigu infrastruktūrai. Projekta mērķis bija attīstīt gājēju infrastruktūru kāpās, izbūvējot laipu posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai, Saulkrastos. Veicot gājēju laipas izbūvi tiks veicināta tūrisma attīstība un mazinās iedzīvotāju un tūristu radīto kaitējumu videi.