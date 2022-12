Kino paviljona būvprojektam meklē naudu no vides aizsardzības kabatas

"Tātad šī projekta ietvaros tiks radīts projekts, lai mēs varētu pēc tam jau par saviem līdzekļiem kaut ko darīt, bet pats projekts, tas ir ārprātīgi… Tas ir dārgs, tur jābūt know how, kā to dara," stāsta Ēķis.

"Es domāju, ka piecu gadu laikā, ja tu būsi dabūjis no Eiropas naudu vai no kādas valsts naudu, tad tur būs noteikums, ka tu nevari filmēt vietā, kurai nav zaļais sertifikāts," skaidro Ēķis.

Būvprojekta izmaksas aplēstas ap 180 tūkstošiem eiro. Ja projektu apstiprinās, 90% jeb ap 163 tūkstošiem segtu no Vides aizsardzībai paredzētās valsts budžeta programmas. To administrē LVAF, bet lēmumu pieņem fonda padome, kuru vada ministrs Artūrs Toms Plešs.

Padomē bez četriem cilvēkiem no citām institūcijām, ir vēl divi Pleša kolēģi no ministrijas – valsts sekretārs un viņa vietnieks. VARAM ieskatā projekts atbilst tam, lai to finansētu no vides aizsardzībai atvēlētās naudas. Tiesa, parādoties iebildumiem, fonda administrācijai lūgts sagatavot precīzu juridisko pamatojumu.