Traģēdija Valmieras novadā: Jaungada naktī ugunsgrēkā bojā gājuši divi cilvēki

Savukārt sestdien plkst.11.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Priežu ielu Rīgā, kur trīsstāvu publiskas ēkas pirmajā stāvā dega pirts 20 kvadrātmetru platībā. No ēkas otrā stāva, izceļot no augšējiem stāviem un novedot pa kāpnēm, izglābti 13 cilvēki, bet no pirmā stāva, no sadūmotās vides izvedot, uzliekot viņam glābšanas masku, izglābts viens cilvēks.