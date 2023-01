Latviešu mūziķi izgriež pogas ārzemju kolēģiem. 40 vērtīgākie hiti, ko pērn visvairāk novērtēja "Radio SWH" klausītāji

Shipsea 2022. gads bijis gana darbīgs, kā vienu no piemēriem var minēt īpašos dzimšanas dienas koncertus Dailes teātrī. Savukārt otrajā vietā topā ierindojies Holivudas mīlulis – aktieris un dziedātājs Harijs Stailzs ar dziesmu "As it was". Pjedestālu noslēdz un trešajā vietā ierindojas pašmāju leģendārā grupa "Labvēlīgais tips" ar dziesmu "Tukšu tačku".