"Tas nav tikai sekss." Latviešu žigolo stāsts

Emanuels pastāsta arī par kādu ne visai ērtu atgadījumu no savas pieredzes: "Es no rīta ar taksi braucu mājās no tusiņa, un bija zvans no sievietes, ar kuru es biju pavadījis laiku, vīra, kurā man tika izteikts brīdinājums. Es nemaz nezināju, ka viņai vīrs. Tu vari novilkt laulības gredzenu, es nekad dzīvē nepateikšu, ka tu esi precējusies. Nebija patīkami, ka kaut kas tāds jāklausās. Beigu beigās viss beidzās pozitīvi."