ASV ģenerālis: Krievijai nav nekādu izredžu pārraut Ukrainas aizsardzību Donbasā

"Tagad pēc mēnešiem un mēnešiem ilgām kaujām pie Bahmutas, šķiet, ka viņi tomēr ieņem šo mazo Soledaras pilsētiņu, turpina cīnīties ap Bahmutu un zaudē tūkstošiem cilvēku un nevar no turienes atstumt ukraiņu karavīrus. Pat ja viņi to izdarīs, tad ko? Ja distancējas no emocionālās sastāvdaļas, tas nenovedīs ne pie kā svarīga Krievijas armijai. Viņiem tur nav izrāviena spēku, un nav izredžu uz kaut kādu pārrāvienu, ko viņi varētu noorganizēt," sacīja Hodžess.