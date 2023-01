AT: Arī lietotas preces iegādes gadījumā patērētājam ir pamats sagaidīt, ka prece pildīs savu pamatfunkciju

Arī lietotas preces iegādes gadījumā patērētājam ir pamats sagaidīt, ka prece pildīs savu pamatfunkciju un tai nebūs trūkumu, secināts Augstākās tiesas (AT) spriedumā kurā tika skatīta prasība par pirkuma maksas samazināšanu un pirkuma maksas daļas piedziņu no automašīnu tirgotājas SIA "Automotiv", kas veic saimniecisko darbību ar zīmolu "Ez auto", informēja AT.