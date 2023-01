"Ārkārtīgi vērtīgi man ir šādi ceļojumi." Kaspars Roga par izvēli dzīvot un strādāt ārzemēs

Grupas "Prāta vētra" bundzinieks Kaspars Roga uz ceremoniju ieradies no Barselonas Spānijā, kur jau kādu laiku dzīvo un strādā.

"Ārkārtīgi radoši un vērtīgi man ir šādi ceļojumi, jo gūstu no cilvēku enerģētikas, atmosfēras, kāda tur ir, to akumulēju sevī un transformēju dziesmās, filmās un citos projektos," par izvēli dzīvot ārzemēs izdevumam "Kas Jauns" stāsta Roga.

Viņš "Prāta vētras" darbus virza, strādājot mūzikas studijā Barselonā. "Es no turienes, producents – no Zviedrijas, "vētra" – no Latvijas," beidzamajā laikā ierasto darba formātu atklāj bundzinieks.