"Par laimi mēs sasniedzām robežu..." Krievijā meklētā žurnāliste stāsta par iespaidīgo bēgšanu uz Franciju

Foto: Ekrānuzņēmums no video.

Maskavas propagandas kanālā "Pervij kanal" ("Pirmais kanāls") bijusī redaktore Marina Ovsjaņņikova, kas pērn pārtrauca ziņu tiešraidi, protestējot pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, ir aprakstījusi savu bēgšanu no mājas aresta Maskavā un to, kā viņa bēga cauri Eiropai, lai meklētu patvērumu Francijā, vēsta medijs "The Guardian".