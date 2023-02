VIDEO ⟩ Aiz priekškara: Vācijas augstākās amatpersonas pasludinātas par Krievijas "likumīgiem mērķiem"

Atsevišķi propagandas raidījumu dalībnieki Zelenski salīdzināja ar Gorbačovu, kurš pašrocīgi esot iznīcinājis savu valsti - PSRS. Tagad to pašu ar Ukrainu darot Zelenskis. Kvēli nīstā "nacista" Zelenska salīdzināšana ar Gorbačovu tikai apliecina to, ka ideoloģiski Krievija pietuvinās Padomju Savienībai un to uzlūko kā vienu no savas vēstures apogejiem.