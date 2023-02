"Saimnieki atrodas Kremlī, bez šaubām." Vaidere par Ždanokas darbību Eiropas Parlamentā

"Kad es vēl biju Saeimā, kad mums bija jāpieņem likums par EP vēlēšanām, es biju to deputātu vidū, mēs jau gandrīz sasniedzām mērķi, lai tos cilvēkus, kuri bijuši interfrontē vēl pēc 1990. gada un pēc tam arī komunistiskajā partijā, lai tiem neļautu startēt EP vēlēšanās.

Diemžēl toreizējais premjers Repše un arī viņa domubiedri pārbalsoja ar nelielu balsu pārsvaru to.

Es atceros, kā Repše teica, ka Ždanoka sūdzēs valsti Eiropas Tiesā un tad valsts dabūs maksāt par to. Viņa arī iesūdzēja valsti par to, ka viņai neļāva Saeimā startēt, un viņa zaudēja. Jo Eiropas Tiesa uzskatīja, ka šāda likuma norma ir samērīga pret tiem cilvēkiem, kas iestājas pret valsts neatkarību un aktīvi aicina iestāties pret to," atminas Vaidere.