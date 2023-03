Igaunijas uzņēmējs: Baltijas valstīm nav pamata cerēt uz dzelzceļa kravām no Ķīnas un Centrālāzijas

"Mums ar jums būtu jāsaprot, ka šie skaistie saukļi par to, ka dzelzceļš ir atradis jaunas kravas, ir muļķības. Dzelzceļš neko atrast nevar. Kravu plūsmas veido kravu nosūtītāji un saņēmēji, bet dzelzceļš ved to, ko tam ir iedevuši. Visi tie stāsti, ka dzelzceļa uzņēmumi ir devušies uz izstādēm meklēt jaunas kravas… Tos stāsta cilvēki, kas neko nesaprot no loģistikas. Dzelzceļa uzņēmumi uz izstādēm dodas paziņot: "Mēs esam!". Proti, mums ir sliedes un mums ir lokomotīves, kuras var aizvilkt vagonus ar jūsu kravu no punkta A līdz punktam B. Taču gar pašām kravām dzelzceļam nav nekādas darīšanas. Kravas nosūtītājs izvērtē, kuru maršrutu izvēlēties, un, vienojoties ar stividoru, piemēram, ostā, dod uzdevumu dzelzceļam," uzsvēra Osinovskis.