Krievijas plāni un ietekmes zābaks. Vai Moldova būs nākamā?

Moldova, kas ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, īpaši smagi cietusi no kara izsauktajām sekām, padarot to īpaši "ekonomiski un politiski neaizsargātu", CNBN atzīst Eirāzijas grupas vecākais analītiķis Džeisons Bušs. Papildu slogu jau tā trauslajai tautsaimniecībai uzkrauj bēgļi, kas ierodas no kara skartās Ukrainas.