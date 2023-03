VIDEO ⟩ Vairākos kultūras namos valsts iepirktie 50 tūkstošus vērtie kino projektori ne reizi nav ieslēgti

Pirms nedēļas Latvijas kino industrija sadalīja gada galveno balvu - Lielo Kristapu. Pie veseliem diviem Kristapiem tika arī mūsu kolēģes Artas Ģigas producētais TV seriāls "Krimināllieta iesācējam". Lai ārpus Rīgas popularizētu Latvijas kino, reģionu kultūras namiem no Eiropas un valsts budžeta naudas 2018. gadā nopirka dārgus, profesionālus kino projektorus. Kopš iepirkuma pagājuši pieci gadi. Gandrīz pusē no kultūras namiem modernās iekārtas stāv neizmantotas. Vai nu ar tām nemāk apieties, vai nav vēlmes, vai arī iespējas lietot. Lielā daļā gadījumu pašvaldības nav spējušas nopirkt dārgu papildaprīkojumu, tajā skaitā ekrānus, jo iepirkumā no valsts tie netika sagādāti, vēsta raidījums "Nekā personīga".