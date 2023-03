"Tā vienkārši notika, un ne jau plānoti." Ilze Grase-Ķibilde atklāti par jaunajām attiecībām pēc vīra nāves

Intervijā žurnālam "Ieva" uz jautājumu, pēc cik ilga laika cilvēks drīkst atkal būt laimīgs, viņa saka: "Tas ir skaists jautājums, kā tu to noformulē, bet dzīvē tā nenotiek. Jo īstenībā jautājums ir par to, vai esi atvērts jaunām attiecībām. Vai tu aizcērt durvis, vai arī turpini komunicēt? Esmu daudz par to domājusi, un katram atbilde būs citāda.